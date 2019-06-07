Прекратен продукт
Обем и блясък за дълга коса
Нагряващата четка за оформяне на прическа Philips ProCare ви позволява да създавате бързо меки вълнисти къдрици, докато се грижите за вашата коса. Нагряващата приставка от 45 мм осигурява дълготрайни резултати, с прибиращи се зъбци, които гарантират бързо нанасяне и перфектен стил.
Прибиращи се зъбци (45 мм)
Турмалиново керамично покритие
Температура 160°C и 190°C
Йонна грижа
Уникалните прибиращи се зъбци гарантират бързо и лесно прилагане. След като увиете косата си около четката, завъртете хладния връх и зъбците ще се приберат. Тази уникална функция осигурява безопасно освобождаване на косата и поддържа идеалната форма на къдриците ви.
Моментална грижа за косата с йонното освежаване. Отрицателно заредените йони неутрализират статичното електричество, освежават косата и заглаждат кутикула, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е прекрасно блестяща, гладка и нехвърчаща коса.
Изберете между две настройки на температурата за оформяне от 160 °C и 190 °C за гарантиране на дълготраен резултат с минимален риск от увреждане на косата ви.
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4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
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Този отзив е направен за HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
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Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)