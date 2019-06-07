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Прекратен продукт

ProCare нагряваща четка за оформяне

HP8634/00

4.8

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Обем и блясък за дълга коса

Нагряващата четка за оформяне на прическа Philips ProCare ви позволява да създавате бързо меки вълнисти къдрици, докато се грижите за вашата коса. Нагряващата приставка от 45 мм осигурява дълготрайни резултати, с прибиращи се зъбци, които гарантират бързо нанасяне и перфектен стил.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Обем и блясък за дълга коса

  • Прибиращи се зъбци (45 мм)

  • Турмалиново керамично покритие

  • Температура 160°C и 190°C

  • Йонна грижа

Прибиращи се зъбци за бързо и лесно освобождаване на косата

Прибиращи се зъбци за бързо и лесно освобождаване на косата

Уникалните прибиращи се зъбци гарантират бързо и лесно прилагане. След като увиете косата си около четката, завъртете хладния връх и зъбците ще се приберат. Тази уникална функция осигурява безопасно освобождаване на косата и поддържа идеалната форма на къдриците ви.

Йонна грижа и турмалиново покритие за блестяща коса

Йонна грижа и турмалиново покритие за блестяща коса

Моментална грижа за косата с йонното освежаване. Отрицателно заредените йони неутрализират статичното електричество, освежават косата и заглаждат кутикула, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е прекрасно блестяща, гладка и нехвърчаща коса.

2 настройки на температурата в зависимост от вида на косата ви

Изберете между две настройки на температурата за оформяне от 160 °C и 190 °C за гарантиране на дълготраен резултат с минимален риск от увреждане на косата ви.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
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1

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

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Този отзив е направен за HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

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Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

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