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Прекратен продукт

ProCareКонична маша за коса

HP8619/00

4.8

| (27) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Безпроблемно и щадящо оформяне на къдрици и вълни

Бихте ли искали да създадете естествено изглеждащи къдрици и вълни, без да се притеснявате, че ще увредите косата си или ще се изгорите, докато стилизирате? Оформяйте косата си спокойно, благодарение на иновативната маша за къдрене Philips ProCare.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Безпроблемно и щадящо оформяне на къдрици и вълни

  • Конична приставка (13-25 мм)

  • Меко кадифено покритие

  • Температура 150 -200°C

  • Индикатор "Готови къдрици"

Меко покритие на дръжката против случайно изгаряне на ръцете или косата.

Меко покритие на дръжката против случайно изгаряне на ръцете или косата.

Мекото на допир покритие на машата осигурява безопасно оформяне без риск от случайни изгаряния. 96% от жените твърдят, че "мекото на допир покритие гарантира безопасно оформяне без риск от случайно изгаряне". Тест, проведен с 55 жени.

Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови.

Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови.

Уникалният индикатор Curl Ready ви уведомява, когато къдрицата е готова, със звуков сигнал. Тази новаторска функция ви помага да постигнете красиви къдрици и вълнисти кичури и да предпазите косата от прегряване. Просто изберете едно от трите времена за къдрене в зависимост от вашия тип коса и натиснете бутона, след като увиете косата около тялото на машата.

Цифрови настройки за температура според вашия тип коса.

Цифрови настройки за температура според вашия тип коса.

Вграденият LCD дисплей с указание за типа коса ви позволява да изберете подходящото време за къдрене за вашия тип коса и предотвратява прегряването.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

27

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!

Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка

01/04/2019

Україна

Україна

Простая в использовании!

Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Ondulator conic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Ondulator conic

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