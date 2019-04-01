Прекратен продукт
Безпроблемно и щадящо оформяне на къдрици и вълни
Бихте ли искали да създадете естествено изглеждащи къдрици и вълни, без да се притеснявате, че ще увредите косата си или ще се изгорите, докато стилизирате? Оформяйте косата си спокойно, благодарение на иновативната маша за къдрене Philips ProCare.
Конична приставка (13-25 мм)
Меко кадифено покритие
Температура 150 -200°C
Индикатор "Готови къдрици"
Мекото на допир покритие на машата осигурява безопасно оформяне без риск от случайни изгаряния. 96% от жените твърдят, че "мекото на допир покритие гарантира безопасно оформяне без риск от случайно изгаряне". Тест, проведен с 55 жени.
Уникалният индикатор Curl Ready ви уведомява, когато къдрицата е готова, със звуков сигнал. Тази новаторска функция ви помага да постигнете красиви къдрици и вълнисти кичури и да предпазите косата от прегряване. Просто изберете едно от трите времена за къдрене в зависимост от вашия тип коса и натиснете бутона, след като увиете косата около тялото на машата.
Вграденият LCD дисплей с указание за типа коса ви позволява да изберете подходящото време за къдрене за вашия тип коса и предотвратява прегряването.
4.8
от 5
27
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Nastyaaa01
01/04/2019
Україна
Рекомендую!!
Чудова конічна плойка! Завжди мріяла про таку, гарно зависає волосся та довго тримається форма після неї. Р
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Юлианда
01/04/2019
Україна
Простая в использовании!
Пользуюсь плойкой уже год! Очень нравится, быстро нагревается, легкая и удобная в использовании.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Конічна плойка
LadyWanna
07/05/2019
România
Foarte bun
Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProCare HP8619/00 Ondulator conic
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)