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Прекратен продукт

Конична маша за коса

HP8618/00

5

| (25) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

По-здравословен начин за идеални къдрици и вълни,

Разкошни, меки къдрици, излъчващи блясък. Чувствени, елегантни вълни с много обем и дебелина. С новия уред за конични къдрици Care CurlControl на Philips вие можете да създавате различни стилове къдрици без компромис по отношение на грижата за косата.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

благодарение на индикатора "Готови къдрици"

По-здравословен начин за идеални къдрици и вълни,

  • Конична приставка (13-25 мм)

  • Копринено гладко керамично покритие

  • Температура 130 – 200°C

  • Автоматично изключване

Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови

Уникалният индикатор ви уведомява, когато къдриците са готови

Уникалния индикатор "Готови къдрици" ви уведомява, когато къдриците ви са готови, със звуков сигнал. Тази новаторска функция ви помага да постигнете красиви къдрици и вълни, докато спомага да се предпази косата от прегряване. Просто изберете едно от трите времена за къдрене и натиснете бутона, след като сте навили косата около цилиндъра. Направете справка с ръководството за потребителя, за да видите препоръките на нашите експерти за това, как да изберете време за къдрене в зависимост от вашия тип коса и вида, който искате да постигнете.

Керамичното покритие SilkySmooth е два пъти по-гладко за косата ви

Керамичното покритие SilkySmooth е два пъти по-гладко за косата ви

Керамичния цилиндър SilkySmooth, който е два пъти по-гладък от обикновен керамичен цилиндър, осигурява по-малко триене и по-гладко освобождаване на косата за по-блестяща, по-здрава коса.

Цифрови настройки ви позволяват да регулирате машата за вашия тип коса

Цифрови настройки ви позволяват да регулирате машата за вашия тип коса

Цифрови настройки ви дават възможност да изберете температура (130–200 °C) и времето за къдрене (5, 8 или 10 секунди), които подхождат на вашия тип коса и желан вид.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

25

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

3
2
1

27/04/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Працює купу років. У дружини нарікань немає.

Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2023-04-27

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2023-04-27

26/10/2021

Україна

Україна

Самая лучшая конусная плойка!

Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)

Предимства

Прекрасный продукт

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2019-10-26

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2019-10-26

04/07/2021

Україна

Україна

Вибір зручний у використанні

Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2019-07-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка

Дата на използване 2019-07-04

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