Прекратен продукт
По-здравословен начин за идеални къдрици и вълни,
Разкошни, меки къдрици, излъчващи блясък. Чувствени, елегантни вълни с много обем и дебелина. С новия уред за конични къдрици Care CurlControl на Philips вие можете да създавате различни стилове къдрици без компромис по отношение на грижата за косата.
Конична приставка (13-25 мм)
Копринено гладко керамично покритие
Температура 130 – 200°C
Автоматично изключване
Уникалния индикатор "Готови къдрици" ви уведомява, когато къдриците ви са готови, със звуков сигнал. Тази новаторска функция ви помага да постигнете красиви къдрици и вълни, докато спомага да се предпази косата от прегряване. Просто изберете едно от трите времена за къдрене и натиснете бутона, след като сте навили косата около цилиндъра. Направете справка с ръководството за потребителя, за да видите препоръките на нашите експерти за това, как да изберете време за къдрене в зависимост от вашия тип коса и вида, който искате да постигнете.
Керамичния цилиндър SilkySmooth, който е два пъти по-гладък от обикновен керамичен цилиндър, осигурява по-малко триене и по-гладко освобождаване на косата за по-блестяща, по-здрава коса.
Цифрови настройки ви дават възможност да изберете температура (130–200 °C) и времето за къдрене (5, 8 или 10 секунди), които подхождат на вашия тип коса и желан вид.
5.0
от 5
25
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Потвърден купувач
Працює купу років. У дружини нарікань немає.
Працює купу років. У дружини нарікань немає. Вже розглядали покупку нового, теж від Філіпс та відклали покупку бо ж немає гострої потреби.
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2023-04-27
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2023-04-27
lenchik2602
26/10/2021
Україна
Самая лучшая конусная плойка!
Отличная плойка! Удобно, что есть регулировка температуры,и таймер, можно не переживать за волосы. Шикарная прическа за короткое время. Неоднократно получала комплимент, что у меня прическа, как из салона;)
Предимства
Прекрасный продукт
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2019-10-26
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2019-10-26
Vika97
04/07/2021
Україна
Вибір зручний у використанні
Плойка дуже сподобалась, легка у використанні, зручно самостійно виставляти температуру нагрівання
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2019-07-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8618/00 Конічна плойка
Дата на използване 2019-07-04
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)