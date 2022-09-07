Прекратен продукт
Естествено изглеждащи къдрици със защита за косата
Искате лесно контролируеми къдрици, които изглеждат естествено, без увреждане и сухота? Машата за къдрене CurlControl с 25 мм цилиндър за естествено изглеждащи къдрици включва керамично покритие за грижа за косата и възможност за регулиране на температурата според вашия тип коса
Цилиндър 25 мм
Температура 130 -200°C
Керамично покритие
С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да постигнете модерна къдрава прическа, създавайки естествени, свободнопадащи къдрици, сякаш изобщо не сте положили усилие.
Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.
Колелцето на реостата с 8 настройки на топлината (от 130 до 200°C) ви позволява да избирате температурата, която подхожда на вашия тип коса.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Минито
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Предимства
Бързо ,загрява
Недостатъци
Няма недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене
Дата на използване 2021-09-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене
Дата на използване 2021-09-07
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Ondulator
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8605/00 Ondulator
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)