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Прекратен продукт

Маша за къдрене

HP8605/00

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Естествено изглеждащи къдрици със защита за косата

Искате лесно контролируеми къдрици, които изглеждат естествено, без увреждане и сухота? Машата за къдрене CurlControl с 25 мм цилиндър за естествено изглеждащи къдрици включва керамично покритие за грижа за косата и възможност за регулиране на температурата според вашия тип коса

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Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Сушене с грижа за косата

Естествено изглеждащи къдрици със защита за косата

  • Цилиндър 25 мм

  • Температура 130 -200°C

  • Керамично покритие

25-милиметров цилиндър за естествени къдрици

25-милиметров цилиндър за естествени къдрици

С диаметър на цилиндъра от 25 мм можете да постигнете модерна къдрава прическа, създавайки естествени, свободнопадащи къдрици, сякаш изобщо не сте положили усилие.

Защитно керамично покритие

Защитно керамично покритие

Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.

Колелце на реостата и 8 температурни настройки

Колелцето на реостата с 8 настройки на топлината (от 130 до 200°C) ви позволява да избирате температурата, която подхожда на вашия тип коса.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Предимства

Бързо ,загрява

Недостатъци

Няма недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене

Дата на използване 2021-09-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене

Дата на използване 2021-09-07

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Маша за къдрене

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Ondulator

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8605/00 Ondulator

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