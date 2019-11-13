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Прекратен продукт

Маша за къдрене

HP8602/00

4.3

| (4) Отзиви

Създайте вашите къдрици с грижа

Живи, игриви къдрици и букли за щастливи и младежки прически. Вече е лесно да ги постигнете, благодарение на новата маша за къдрене CurlCeramic със защитно керамично покритие

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Маша за къдрене с керамично покритие

Създайте вашите къдрици с грижа

  • Цилиндър 16 мм

  • Температура 190°C

  • Керамично покритие

16 мм цилиндър за живи, игриви къдрици

16 мм цилиндър за живи, игриви къдрици

С диаметър на цилиндъра от 16 мм можете да създавате игриви, пълни с живот къдрици и букли за закачлив и младежки вид

Защитно керамично покритие

Защитно керамично покритие

Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.

190°C максимална температура за идеално оформяне

190°C максимална температура за идеално оформяне

Максималната температура от190ºC гарантира оптимални резултати, като свежда до минимум увреждането на косата.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

4

Отзиви

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Този отзив е направен за HP8602/00 Lokówka

Този отзив е направен за HP8602/00 Lokówka

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