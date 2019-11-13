Прекратен продукт
HP8602/00
Създайте вашите къдрици с грижа
Живи, игриви къдрици и букли за щастливи и младежки прически. Вече е лесно да ги постигнете, благодарение на новата маша за къдрене CurlCeramic със защитно керамично покритие
Цилиндър 16 мм
Температура 190°C
Керамично покритие
С диаметър на цилиндъра от 16 мм можете да създавате игриви, пълни с живот къдрици и букли за закачлив и младежки вид
Защитното керамично покритие осигурява равномерно разпределяне на топлината и по-малко увреждане за блестяща и мека коса.
Максималната температура от190ºC гарантира оптимални резултати, като свежда до минимум увреждането на косата.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.3
от 5
4
Отзиви
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Този отзив е направен за HP8602/00 Lokówka
Този отзив е направен за HP8602/00 Lokówka
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)