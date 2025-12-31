Прекратен продукт
HP4680/00
Направете си мечтаната прическа
Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат да бъдат различни.
5 приставки
Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.
Тази приставка придава на косата ви чудесен закачлив вид.
Просто следвайте извивките, за да създадете най-прелестните масури. Никога не е било толкова лесно!
Отзиви
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)