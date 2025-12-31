Направете си мечтаната прическа

Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат да бъдат различни.