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Прекратен продукт

Multi-Styler

HP4680/00

Направете си мечтаната прическа

Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат да бъдат различни.

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Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Girl Glam

Направете си мечтаната прическа

  • 5 приставки

Приставка за изправяне за създаване на прелестна и гладка коса

Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.

Приставка за къдрене, за добавяне на обем

Приставка за къдрене, за добавяне на обем

Тази приставка придава на косата ви чудесен закачлив вид.

Спирала с плъзгач за прекрасни масури

Просто следвайте извивките, за да създадете най-прелестните масури. Никога не е било толкова лесно!

Технически данни

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 