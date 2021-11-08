Прекратен продукт
Желаната блестяща прическа без статично електричество - ежедневно
За да имате гладка и бляскава коса всеки ден. SalonAirstylist Ion 1000 W съчетава йонна технология, четири приставки за прически и професионална мощност, за да забравите завинаги за хвърчащата коса
1000 W
Керамика
4 приставки
Този уред за оформяне на прическа с въздух има нагревател с мощност 1000 W, който създава оптимално ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване.
Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.
Този лесен за използване уред за оформяне на прическа с въздух е както четка за оформяне на прическа, така и маша за къдрене. Зъбците се прибират в четката с натискане на един бутон, така че лесно можете да извадите уреда от косата си. Това, което остава, са прекрасните игриви къдрици.
4.8
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Nataly78
08/11/2021
Україна
Очень удобный, многофункциональный
Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка
Предимства
Многофункциональность
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата на използване 2021-05-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Дата на използване 2021-05-07
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт має чудові функції
Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler
Sanjalica2107
04/09/2020
Hrvatska
Потвърден купувач
Proizvod ispunjava sve moje potrebe
Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Дата на използване 2019-08-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Дата на използване 2019-08-04
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)