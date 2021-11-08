ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Снимка на продукта отпред, отгоре и отляво
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на един продукт
  • Снимка на продукта отпред, отгоре и отляво
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт

Прекратен продукт

Уред за оформяне на прически с въздух

HP4674/00

4.8

| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Желаната блестяща прическа без статично електричество - ежедневно

За да имате гладка и бляскава коса всеки ден. SalonAirstylist Ion 1000 W съчетава йонна технология, четири приставки за прически и професионална мощност, за да забравите завинаги за хвърчащата коса

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

Salon Airstylist Ion

Желаната блестяща прическа без статично електричество - ежедневно

  • 1000 W

  • Керамика

  • 4 приставки

1000 W за професионален резултат

1000 W за професионален резултат

Този уред за оформяне на прическа с въздух има нагревател с мощност 1000 W, който създава оптимално ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване.

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.

Четка с прибиращи се зъбци за лесно къдрене

Четка с прибиращи се зъбци за лесно къдрене

Този лесен за използване уред за оформяне на прическа с въздух е както четка за оформяне на прическа, така и маша за къдрене. Зъбците се прибират в четката с натискане на един бутон, така че лесно можете да извадите уреда от косата си. Това, което остава, са прекрасните игриви къдрици.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

08/11/2021

Україна

Україна

Очень удобный, многофункциональный

Классный, многофункциональный, характеристики соответствуют действительности. 4 насадки,ион. Хочешь локоны-пожалуйста, высушить волосы-вперёд, подкрутить-следующая насадка

Предимства

Многофункциональность

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата на използване 2021-05-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Дата на използване 2021-05-07

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт має чудові функції

Використовуємо більше 5 років. Все працює на відмінно. Висока функціональність за рахунок великої кількості насадок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Salon Airstylist Ion HP4674 Airstyler

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Proizvod ispunjava sve moje potrebe

Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Дата на използване 2019-08-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Дата на използване 2019-08-04

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 