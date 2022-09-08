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  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

4.7
| (34) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
По-интелигентно, по-лесно и по-вкусно. Технологията на интелигентните сензори мисли и готви вместо Вас. Това е единственият Airfryer, който автоматично настройва времето и температурата по време на готвене за перфектно приготвени ястия. Изберете и се наслаждавайте на всяка хапка!
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Идеални резултати с един бутон

Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.

  • Технология Smart Sensing

  • Технология за извличане на мазнини

  • Технология Rapid Air

  • Бяло шампанско, 1,4 kg

Програми Smart Chef за популярни ястия

Програми Smart Chef за популярни ястия

Нашите професионални готвачи създадоха програмите Smart Chef, които да мислят и готвят вместо вас. Само с едно докосване сгответе пресни или замразени пържени картофки, бутчета или цяло пиле и дори цяла риба с вашия Airfryer XXL.

Технология за отстраняване на мазнини отделя и улавя излишната мазнина

Технология за отстраняване на мазнини отделя и улавя излишната мазнина

Сега можете да се наслаждавате на по-здравословни ястия и да отстраните излишната мазнина от храната. Philips XXL Airfryer разполага с технология за отстраняване на мазнини, която отделя и улавя излишната мазнина. Насладете се напълно на вкуса на цяло печено пиле с хрупкава кожа, крехко месо и до 50% по-малко наситени мазнини*.

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток***

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток***

Насладете се на по-здравословна пържена храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, с до 90% по-малко мазнина**. Airfryer XXL на Philips използва горещ въздух (вместо мазнина), за да пържи храната с малко или без добавена мазнина. Rapid Air на Philips създава 7 пъти по-бърз въздушен поток, за да можете да се наслаждавате на по-хрупкави резултати*** и невероятен вкус.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

34

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

чудесен продукт

лесно се борави с продукта както за употреба и готвене, така и за чистене и подръжка. считам, че сте направили добър продукт. храната е вкусна.

Предимства

лесна употреба, вкусна храна

Недостатъци

трябва да търся по други магазини за да си купя 2-степенна стойка за готвене. според мен по-добре беше да е аксесоар към основнят заедно с формичките .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL

03/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Най-доброто изобретение на нашето съвремие

Използвам airfryer-а от няколко месеца и съм изключително доволен, понеже позволява готвенето на всякакви храни по-бързо, по много по-здравословен начин, с по-малко мазнини и без пържене. Храните се изпичат добре и получават много приятна хрупкава текстура. Смарт функциите го правят още по-удобен за приготвянето на поддържаните храни. Чисти се лесно и в съдомиялна. Този модел е с достатъчно голям обем и събира големи порции храна. Дизайнът е изключително стилен. Airfryer-ът също е много по-бърз и по-ефективен от традиционна фурна, тъй като е по-компактен от нея, съответно се загрява по-бързо и използва по-малко енергия. Откакто имам airfryer-a, почти не се е налагало да се пържи нещо на тиган, или да се включва цяла фурна.

Предимства

Може да се готви буквално всичко в него по-бързо, по-здравословно и по-ефективно от други уреди

Недостатъци

Вентилаторът можеше да бъде и по-тих

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Предимства

Функціонал

Недостатъци

Займає місце

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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      Откази от отговорност

      1. Отстраняване на мазнини от 3 сурови пилешки бутчета, сготвени на 180°C за 24 минути

      2. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      3. Технологията Rapid Air на Philips увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно

      4. Капацитетът в литри се отнася за пълния обем на кофата

      5. Броят рецепти може да варира според държавата

      6. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна – клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.