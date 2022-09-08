Технология Smart Sensing
Технология за извличане на мазнини
Технология Rapid Air
Бяло шампанско, 1,4 kg
Нашите професионални готвачи създадоха програмите Smart Chef, които да мислят и готвят вместо вас. Само с едно докосване сгответе пресни или замразени пържени картофки, бутчета или цяло пиле и дори цяла риба с вашия Airfryer XXL.
Сега можете да се наслаждавате на по-здравословни ястия и да отстраните излишната мазнина от храната. Philips XXL Airfryer разполага с технология за отстраняване на мазнини, която отделя и улавя излишната мазнина. Насладете се напълно на вкуса на цяло печено пиле с хрупкава кожа, крехко месо и до 50% по-малко наситени мазнини*.
Насладете се на по-здравословна пържена храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, с до 90% по-малко мазнина**. Airfryer XXL на Philips използва горещ въздух (вместо мазнина), за да пържи храната с малко или без добавена мазнина. Rapid Air на Philips създава 7 пъти по-бърз въздушен поток, за да можете да се наслаждавате на по-хрупкави резултати*** и невероятен вкус.
4.7
от 5
34
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Арми
08/09/2022
България
Потвърден купувач
чудесен продукт
лесно се борави с продукта както за употреба и готвене, така и за чистене и подръжка. считам, че сте направили добър продукт. храната е вкусна.
Предимства
лесна употреба, вкусна храна
Недостатъци
трябва да търся по други магазини за да си купя 2-степенна стойка за готвене. според мен по-добре беше да е аксесоар към основнят заедно с формичките .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Coffee2933
03/09/2022
България
Потвърден купувач
Най-доброто изобретение на нашето съвремие
Използвам airfryer-а от няколко месеца и съм изключително доволен, понеже позволява готвенето на всякакви храни по-бързо, по много по-здравословен начин, с по-малко мазнини и без пържене. Храните се изпичат добре и получават много приятна хрупкава текстура. Смарт функциите го правят още по-удобен за приготвянето на поддържаните храни. Чисти се лесно и в съдомиялна. Този модел е с достатъчно голям обем и събира големи порции храна. Дизайнът е изключително стилен. Airfryer-ът също е много по-бърз и по-ефективен от традиционна фурна, тъй като е по-компактен от нея, съответно се загрява по-бързо и използва по-малко енергия. Откакто имам airfryer-a, почти не се е налагало да се пържи нещо на тиган, или да се включва цяла фурна.
Предимства
Може да се готви буквално всичко в него по-бързо, по-здравословно и по-ефективно от други уреди
Недостатъци
Вентилаторът можеше да бъде и по-тих
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9870/20 Airfryer XXL
Помадка
20/10/2022
Україна
Част от промоцията
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Предимства
Функціонал
Недостатъци
Займає місце
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Отстраняване на мазнини от 3 сурови пилешки бутчета, сготвени на 180°C за 24 минути
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Технологията Rapid Air на Philips увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно
Капацитетът в литри се отнася за пълния обем на кофата
Броят рецепти може да варира според държавата
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна – клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.