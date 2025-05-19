Разгл. пълн. компл. за закус. сер. 3000
Разл. яст. и топл. напит. по ваш вкус
Изискан дизайн, модерен щрих за всяка кухня
Разгледайте нашия пълен комплект за закуска от серия 3000 с тостер и кафемашина за филтърно кафе със същия дизайн. Създаден за стилно начало на деня ви!
От сваряването на чай до приготвянето на вечеря – голямата вместимост на каната от 1,7 l е подходяща за цялото семейство, за да може всеки да се наслади на напитките и ястията.
Плоският нагревателен елемент от неръждаема стомана е скрит, осигурявайки бързо завиране и безпроблемно почистване. Поддържа водата свежа и чиста преди, по време на и след всяка употреба.
4.7
от 5
100
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Rostbc
19/05/2025
Україна
Потвърден купувач
Якість і довговічність
Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Потвърден купувач
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Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
28/10/2024
Україна
Потвърден купувач
Функціональний і надійний.
Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені
Предимства
Надійність
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 3000 HD9318/00 Чайник