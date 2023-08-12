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Серия 5000, ConnectedAirfryer XL от серия 5000

HD9280/30

3
| (6) Отзиви
Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
Изберете от стотиците* вкусни ястия, препоръчани въз основа на вашите предпочитания. Сдвоете с приложението NutriU, изберете рецепта и я изпратете на вашия Airfryer. Следете приготвянето на храната от комфорта на дивана – приложението ще ви каже, когато тя е готова!
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Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 кг, 6,2 l

  • Бял/шампанско металик

  • Свързан

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти въз основа на вашите предпочитания

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти въз основа на вашите предпочитания

Намерете стотици* вкусни ястия, които можете да сготвите с вашия Airfryer, сдвоен с приложението NutriU. Колкото повече използвате NutriU, толкова по-персонализирани препоръки получавате. Можете лесно да изтеглите нашето приложение NutriU от Google Play Store или Apple Store и след това да го сдвоите с вашия Airfryer.

Следете готвенето от телефона или таблета си

Следете готвенето от телефона или таблета си

Изберете рецепта, изпратете я на Airfryer и наблюдавайте процеса на готвене, докато си седите удобно на дивана. Когато ястието ви е готово, ще получите предупреждение.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Технически данни

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3.0

от 5

6

Отзиви

4
3
2

12/08/2023

Україна

Україна

Перше враження

Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.

Предимства

Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі

Недостатъци

Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

17/04/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудове рішення

Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.

Предимства

Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.

Недостатъци

матеріал здається дуже ніжним.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

03/02/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Супер піч

Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

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      1. Броят рецепти може да варира според държавата

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пиле или свинско спрямо фритюрник и пържене в уок

      3. * В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.