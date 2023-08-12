HD9280/30
Технология Rapid Air
1,2 кг, 6,2 l
Бял/шампанско металик
Свързан
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Изберете рецепта, изпратете я на Airfryer и наблюдавайте процеса на готвене, докато си седите удобно на дивана. Когато ястието ви е готово, ще получите предупреждение.
Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
3.0
от 5
6
Отзиви
visluska
12/08/2023
Україна
Перше враження
Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.
Предимства
Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі
Недостатъци
Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Антипко
17/04/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудове рішення
Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.
Предимства
Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.
Недостатъци
матеріал здається дуже ніжним.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Кримова
03/02/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Супер піч
Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пиле или свинско спрямо фритюрник и пържене в уок
* В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.