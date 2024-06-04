Технология Rapid Air
1,2 кг, 6,2 l
Черно
Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.
4.9
от 5
34
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
gerry.7
04/06/2024
България
Страхотен уред!
Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.
Предимства
Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.
Недостатъци
Все още не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Утолен Котарак
04/06/2024
България
Картофите не са били по вкусни
От както имам този уред приготвям в него почти всичко. Картофите стават уникално. Дори когато ям пържена храна навън ми става неприятно от това, че се използва олио. Много съм доволен, препоръчвам с две ръце.
Предимства
Използване на минимално количество мазнина, Бързо готвене, Възможност за готвене на всякакви храни
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
13/02/2024
България
Изключително полезен и удобен уред
Идеалният помощник в готвенето,просто супер удобен,лесен за почистване и ястията винаги са вкусни.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с HomeID общност
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.