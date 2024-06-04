ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Серия 3000Airfryer XL

HD9270/90

4.9
| (34) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението HomeID, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Виж всички предимства

Благодарение на технологията Rapid Air

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 кг, 6,2 l

  • Черно

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

34

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

04/06/2024

България

България

Страхотен уред!

Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.

Предимства

Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.

Недостатъци

Все още не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

04/06/2024

България

България

Картофите не са били по вкусни

От както имам този уред приготвям в него почти всичко. Картофите стават уникално. Дори когато ям пържена храна навън ми става неприятно от това, че се използва олио. Много съм доволен, препоръчвам с две ръце.

Предимства

Използване на минимално количество мазнина, Бързо готвене, Възможност за готвене на всякакви храни

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

13/02/2024

България

България

Изключително полезен и удобен уред

Идеалният помощник в готвенето,просто супер удобен,лесен за почистване и ястията винаги са вкусни.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с HomeID общност

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.