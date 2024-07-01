Прекратен продукт
Технология Rapid Air
1,2 кг, 6,2 l
Черен/Сребрист
Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Agrosek
01/07/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Jsme naprosto spokojení
Jsme spokojení a pořád objevujeme další a další možnosti zdravějšího způsobu připravování jídel.
Предимства
Zdravější způsob přípravy jídel pro celou rodinu, dostatečný objem nádoby.
Недостатъци
Žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Hanka 1
29/06/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Skvělý pomocník
Firtezu používám místo trouby. Je to úžasné řešení, když chce člověk připravovat třeba jen jednu nebo dvě porce jídlo. Jídlo je navíc rychleji připravené, než z běžné trouby a mnohem chutnější. Dokoupila jsem i příslušenství na pečení. Je v ni menší spotřeba oleje a dobre se umývá. Lituji jen jedné věci - že jsem si ji nekoupila dřív.
Предимства
Rychlost, chuť, variabilita použití - fritování i pečení.
Недостатъци
Nutnost dokupovat příslušenství
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с HomeID общност
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.