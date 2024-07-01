ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Прекратен продукт

Серия 3000Airfryer XL

HD9270/70

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението HomeID, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Виж всички предимства

Благодарение на технологията Rapid Air

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 кг, 6,2 l

  • Черен/Сребрист

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

01/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Jsme naprosto spokojení

Jsme spokojení a pořád objevujeme další a další možnosti zdravějšího způsobu připravování jídel.

Предимства

Zdravější způsob přípravy jídel pro celou rodinu, dostatečný objem nádoby.

Недостатъци

Žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

29/06/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Skvělý pomocník

Firtezu používám místo trouby. Je to úžasné řešení, když chce člověk připravovat třeba jen jednu nebo dvě porce jídlo. Jídlo je navíc rychleji připravené, než z běžné trouby a mnohem chutnější. Dokoupila jsem i příslušenství na pečení. Je v ni menší spotřeba oleje a dobre se umývá. Lituji jen jedné věci - že jsem si ji nekoupila dřív.

Предимства

Rychlost, chuť, variabilita použití - fritování i pečení.

Недостатъци

Nutnost dokupovat příslušenství

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с HomeID общност

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.