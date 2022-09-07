Прекратен продукт
Технология Rapid Air
0,8 кг, 4,1 л
Черен/Сребрист
Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Karloveca
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Супер
Просто перфектен лесен за почистване точно направени програми храната става перфектно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9252/70 Airfryer L
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9252/70 Airfryer L
В сравнение с пресните пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник Philips; В сравнение с пресните пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с HomeID общност
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.