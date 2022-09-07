ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Прекратен продукт

Серия 3000Airfryer L

HD9252/70

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението HomeID, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Виж всички предимства

Благодарение на технологията Rapid Air

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 0,8 кг, 4,1 л

  • Черен/Сребрист

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Открийте стотици вкусни рецепти с Airfryer, които са вкусни, здравословни и бързи за приготвяне. Рецептите в приложението HomeID са подготвени от хранителни експерти за ежедневно готвене.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Супер

Просто перфектен лесен за почистване точно направени програми храната става перфектно

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9252/70 Airfryer L

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9252/70 Airfryer L

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресните пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник Philips; В сравнение с пресните пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с HomeID общност

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.