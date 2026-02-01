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  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил
  • Ултра тънък за мощно готвене със стил

Индукционен котлон серия 5000Philips индукционен котлон серия 5000

HD5850/90

Ултра тънък за мощно готвене със стил

Ултра тънък дизайн за приготвяне на всичките ви любими ястия със стил. От готвене на плота до наслада от горещи ястия и фондю на масата, индукционният котлон Philips серия 5000 предлага 10 нива на нагряване до 2000 W и 8 предварителни настройки за разнообразно готвене.

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Красив дизайн, създаден за ефективност

Ултра тънък за мощно готвене със стил

  • Мощна производителност с нива на нагряване до 2000 W

  • Бързо настройване. Лесно готвене. Лесно почистване.

  • Разнообразно готвене: 8 предварителни настройки, от къкрене до запичане

  • По-безопасна кухня с автоматично изключване и защита за деца

Елегантен ултра тънък дизайн

Елегантен ултра тънък дизайн

Гответе по свой начин с надеждна производителност в елегантен ултра тънък дизайн от само 41 мм

Моментална настройка

Моментална настройка

Просто включете индукционния котлон и сте готови за готвене!

Прецизен контрол от къкрене до запичане с 10 нива на нагряване

Прецизен контрол от къкрене до запичане с 10 нива на нагряване

Изключителна универсалност с 10 нива на нагряване - идеални за всичко: от деликатно затопляне до запичане на висока температура.

Технически данни

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