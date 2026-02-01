HD5850/90
Ултра тънък за мощно готвене със стил
Ултра тънък дизайн за приготвяне на всичките ви любими ястия със стил. От готвене на плота до наслада от горещи ястия и фондю на масата, индукционният котлон Philips серия 5000 предлага 10 нива на нагряване до 2000 W и 8 предварителни настройки за разнообразно готвене.
Мощна производителност с нива на нагряване до 2000 W
Бързо настройване. Лесно готвене. Лесно почистване.
Разнообразно готвене: 8 предварителни настройки, от къкрене до запичане
По-безопасна кухня с автоматично изключване и защита за деца
Гответе по свой начин с надеждна производителност в елегантен ултра тънък дизайн от само 41 мм
Просто включете индукционния котлон и сте готови за готвене!
Изключителна универсалност с 10 нива на нагряване - идеални за всичко: от деликатно затопляне до запичане на висока температура.
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