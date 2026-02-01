Ултра тънък за мощно готвене със стил

Ултра тънък дизайн за приготвяне на всичките ви любими ястия със стил. От готвене на плота до наслада от горещи ястия и фондю на масата, индукционният котлон Philips серия 5000 предлага 10 нива на нагряване до 2000 W и 8 предварителни настройки за разнообразно готвене.