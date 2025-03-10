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  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
  • Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други

Серия 3000Мини уред за готвене на ориз

HD3093/80

5

| (1) Рецензия

Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други

Пригответе перфектен, пухкав ориз по лесен начин с 8 предварително зададени програми за различни видове ориз и други продукти. Уреда за готвене на ориз Philips Mini серия 3000е с подходящ размер за малки семейства и се съхранява удобно във всеки кухненски шкаф.

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Идеален за 2 – 3 човека

Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други

  • Компактен (0,85 л суров ориз)

  • 600 W

  • Черно + сребристо

  • 8 предварително зададени програми

Компактен дизайн за малки семейства

Компактен дизайн за малки семейства

С капацитет до 0,85 литра сух ориз той е идеален за малки семейства и се съхранява лесно във всеки шкаф.

8 предварително зададени програми за ориз и други продукти

8 предварително зададени програми за ориз и други продукти

Пригответе бял, кафяв или суши ориз с натискането на един бутон, както и овесени ядки, супа и други ястия.

Незалепващото покритие е устойчиво на залепване и надраскване

Незалепващото покритие е устойчиво на залепване и надраскване

4-слойният вътрешен съд се нагрява равномерно и е с незалепващо покритие за дълготрайна издръжливост.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

4
3
2
1

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Turi išansktinius nustatymus

Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.

Този отзив е направен за 3000 serija

Този отзив е направен за 3000 serija

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      Откази от отговорност

      1. Времето за готвене е приблизително 30 минути, въз основа на тестове с 1 чаша късозърнест ориз. Действителното време за готвене може да варира в зависимост от фактори като вид ориз, количество ориз и условия на готвене.