HD3093/80
Компактен и многофункционален за перфектен ориз и много други
Пригответе перфектен, пухкав ориз по лесен начин с 8 предварително зададени програми за различни видове ориз и други продукти. Уреда за готвене на ориз Philips Mini серия 3000е с подходящ размер за малки семейства и се съхранява удобно във всеки кухненски шкаф.
Компактен (0,85 л суров ориз)
600 W
Черно + сребристо
8 предварително зададени програми
С капацитет до 0,85 литра сух ориз той е идеален за малки семейства и се съхранява лесно във всеки шкаф.
Пригответе бял, кафяв или суши ориз с натискането на един бутон, както и овесени ядки, супа и други ястия.
4-слойният вътрешен съд се нагрява равномерно и е с незалепващо покритие за дълготрайна издръжливост.
5.0
от 5
1
Рецензия
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Turi išansktinius nustatymus
Lengva virti ryžius, bet spintelėje vietos tikrai jam reikia pasidėti. Turi išansktinius nustatymus kiekvienai ryžių rūšiai.
Този отзив е направен за 3000 serija
Този отзив е направен за 3000 serija
Времето за готвене е приблизително 30 минути, въз основа на тестове с 1 чаша късозърнест ориз. Действителното време за готвене може да варира в зависимост от фактори като вид ориз, количество ориз и условия на готвене.