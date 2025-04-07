Дълги отделения
Вграден подгревател на хлебчета
Метал
Черно
Едно единствено дълго отделение побира почти всеки вид хляб, който изберете.
Автоматично центриращото се отделение гарантира равномерно препичане от двете страни чрез заключване на всяка филийка – дебела или тънка – в средата на отделението.
Регулирайте времето за препичане за всеки хляб така, както го харесвате.
4.8
от 5
15
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Magare26
07/04/2025
България
ТОП ПРОДУКТ
Super e. Ползвам го от няколко месеца и съм доволен. Препоръчвам с две ръце!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Тостер – дълъг отвор, метален
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Тостер – дълъг отвор, метален
Kora27
14/02/2024
Polska
Bardzo fajny produkt
Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
MarzD
06/02/2024
Polska
Fajny, praktyczny i elegancki toster.
Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy