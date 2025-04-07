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  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
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  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
  • Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки

Viva CollectionТостер – дълъг отвор, метален

HD2692/90

4.8
| (15) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки
Тостер от неръждаема стомана с дълго отделение, 8 настройки и свръхшироко отделение за равномерни, златисто-кафяви резултати без значение какво препичате или колко препечено искате да бъде. Вградената стойка за претопляне на хлебчета е подходяща за всичко – от кифлички до кроасани.
Виж всички предимства

Интелигентна, автоматично центрираща система за равномерно препичане

Подходящ за хляб, нарязан както на дебели филии, така и на тънки

  • Дълги отделения

  • Вграден подгревател на хлебчета

  • Метал

  • Черно

Дълго отделение побира различни хлябове

Дълго отделение побира различни хлябове

Едно единствено дълго отделение побира почти всеки вид хляб, който изберете.

Автоматично центриращо се отделение за равномерни резултати от двете страни

Автоматично центриращото се отделение гарантира равномерно препичане от двете страни чрез заключване на всяка филийка – дебела или тънка – в средата на отделението.

8 настройки за препичане за всички предпочитания

8 настройки за препичане за всички предпочитания

Регулирайте времето за препичане за всеки хляб така, както го харесвате.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

15

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

2
1

07/04/2025

България

България

ТОП ПРОДУКТ

Super e. Ползвам го от няколко месеца и съм доволен. Препоръчвам с две ръце!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Тостер – дълъг отвор, метален

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Тостер – дълъг отвор, метален

14/02/2024

Polska

Polska

Bardzo fajny produkt

Toster Philips HD2692/90 Viva Collection kupiłam niedawno, ale jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dobrze sprawdza mi się do codziennego przygotowywania ciekawych śniadań. Toster posiada długi i szeroki otwór, dzięki czemu nadaje się do różnego rodzaju pieczywa. Często używam go do rozmnażania pieczywa czy do podgrzewania np. crioissantów. Ma bardzo fajny wygląd, pasuje mi do reszty sprzętów w kuchni i co dla mnie najważniejsze na powierzchni w trakcie używania nie pozostają ślady odbitych palców. Czyszczenie tostera nie jest trudne, ponieważ wystarczy wyjąć tackę na okruszki i ją wyczyścić. Bardzo przydatna jest funkcja automatycznego centrowania, która ustawia pieczywo na środku otworu dzięki czemu pieczywo jest równomiernie opieczone w obu stron. Nie mam żadnych zastrzeżeń, produkt spełnia moje oczekiwania. Bardzo dobra cena w stosunku do jakości.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

06/02/2024

Polska

Polska

Fajny, praktyczny i elegancki toster.

Z tym tosterem znamy sie od nie dawna, ale by to wietny zakup! Oglnie wygldem pasuje do naszej kuchni, jest zgrabny i co wazne nie widać na nim odbitych palców. Ten toster podoba nam sie ze wzglegu swojej pojemnosci, mozna spokojnie ugrzac w nim bagietke, a to własnie bagietka jest królowa naszych sniadan ostanio. Łatwo sie go czyści i jest prosty w obsludze, nawet mój wnuk który ma 5 lat nie ma z nim problemu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HD2692/90 Toster — szerokoszczelinowy, metalowy

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