ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
  • Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден

Колекция DailyТостер

HD2590/00

5
| (29) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден
Тостер с дълго отделение и 8 настройки за равномерни, златисто-кафяви резултати без значение какво препичате или колко препечено искате да бъде. Вградената стойка за претопляне на хлебчета е подходяща за всичко – от кифлички до кроасани.
Виж всички предимства

С 8 настройки за препичане и вграден подгревател за хлебчета

Хрупкави златисто-кафяви филийки всеки ден

  • Дълги отделения

  • Вграден подгревател на хлебчета

  • Пластмаса

  • Бяло

Дълго отделение побира различни хлябове

Дълго отделение побира различни хлябове

Едно единствено дълго отделение побира почти всеки вид хляб, който изберете.

8 настройки за препичане за всички предпочитания

8 настройки за препичане за всички предпочитания

Регулирайте времето за препичане за всеки хляб така, както го харесвате.

Режим за размразяване

Режим за размразяване

Режимът за размразяване препича замразен хляб без усилия и наведнъж с натискането на един бутон.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

29

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/04/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудовий!

Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)

Предимства

Простота, надійність, компактність

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

05/02/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Виріб має корисні функції

Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

22/11/2022

Україна

Україна

Чудовий тостер, гарно смажить!!!

Дуже класний дизайн, мало займає місця на кухні, впишеться до любого дизайну!!! Рекомендую на 100 %👌🏼

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!