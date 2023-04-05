Дълги отделения
Вграден подгревател на хлебчета
Пластмаса
Бяло
Едно единствено дълго отделение побира почти всеки вид хляб, който изберете.
Регулирайте времето за препичане за всеки хляб така, както го харесвате.
Режимът за размразяване препича замразен хляб без усилия и наведнъж с натискането на един бутон.
5.0
от 5
29
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sashulia
05/04/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Предимства
Простота, надійність, компактність
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Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер
Рамашка
22/11/2022
Україна
Чудовий тостер, гарно смажить!!!
Дуже класний дизайн, мало займає місця на кухні, впишеться до любого дизайну!!! Рекомендую на 100 %👌🏼
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD2590/00 Тостер