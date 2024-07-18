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Максимална свобода при оформянето на прическата
Насладете се на прецизни и уверени подстригвания благодарение на 28 настройки за дължина и самонаточващите се титанови ножчета. Създавайте плавни изсветлявания с инструментите за прецизно изсветляване и се насладете на контрол на професионално ниво у дома с този универсален комплект с аксесоари за бръснарство.
Самонаточващи се титанови ножчета
28 настройки за дължина
Сензор PowerAdapt
Trim and Flow
Създайте своя стил с 28 настройки за дължина с прецизни стъпки от 1 мм. Три регулируеми гребена, вариращи от 2 мм до 28 мм, ви осигуряват пълен контрол за всякакъв стил, а премахването на гребена позволява чисто подстригване до 0,5 мм. Уверено и персонализирано подстригване, което е лесно.
Нашите самонаточващи се титанови ножчета остават остри при всяка употреба, като ви осигуряват постоянни и надеждни резултати. С машинката за подстригване получавате гладка и лесна подстрижка, която запазва стила ви ясно очертан, без компромиси.
Комплектът от 4 броя аксесоари за бръснарство ви осигурява всичко необходимо за уверено подстригване у дома. Включва ножици, гребен, престилка за подстригване и щипки за коса.
4.5
от 5
282
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Никник
18/07/2024
България
Продукта е страхотен
Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2023-07-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2023-07-18
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Philips
Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-07
StanchevI
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добър продукт
Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2021-08-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2021-08-07
В сравнение с професионален фризьор.
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.