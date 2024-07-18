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  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата
  • Максимална свобода при оформянето на прическата

нов

Hair ClipperСерия 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Максимална свобода при оформянето на прическата

Насладете се на прецизни и уверени подстригвания благодарение на 28 настройки за дължина и самонаточващите се титанови ножчета. Създавайте плавни изсветлявания с инструментите за прецизно изсветляване и се насладете на контрол на професионално ниво у дома с този универсален комплект с аксесоари за бръснарство.

Виж всички предимства

Остри линии, лесни преходи и гладка подстрижка

Максимална свобода при оформянето на прическата

  • Самонаточващи се титанови ножчета

  • 28 настройки за дължина

  • Сензор PowerAdapt

  • Trim and Flow

Персонализирайте стила си с 28 регулируеми дължини

Персонализирайте стила си с 28 регулируеми дължини

Създайте своя стил с 28 настройки за дължина с прецизни стъпки от 1 мм. Три регулируеми гребена, вариращи от 2 мм до 28 мм, ви осигуряват пълен контрол за всякакъв стил, а премахването на гребена позволява чисто подстригване до 0,5 мм. Уверено и персонализирано подстригване, което е лесно.

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Нашите самонаточващи се титанови ножчета остават остри при всяка употреба, като ви осигуряват постоянни и надеждни резултати. С машинката за подстригване получавате гладка и лесна подстрижка, която запазва стила ви ясно очертан, без компромиси.

В комплекта са включени 4 незаменими приставки за оформяне на прическата според вашите нужди

В комплекта са включени 4 незаменими приставки за оформяне на прическата според вашите нужди

Комплектът от 4 броя аксесоари за бръснарство ви осигурява всичко необходимо за уверено подстригване у дома. Включва ножици, гребен, престилка за подстригване и щипки за коса.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

282

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

18/07/2024

България

България

Продукта е страхотен

Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2023-07-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2023-07-18

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Philips

Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-07

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър продукт

Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2021-08-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2021-08-07

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