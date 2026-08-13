Машинки за подстригване
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Hairclipper series 9000 Миеща се машинка за подстригване
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HC9420/15
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Ръководство за потребителя
Hairclipper 7000/9000Регулируем гребен за коса 1 – 7 mm
Hairclipper Режещ блок
Hair clipper series 7000& 9000Регулируем гребен за коса 7 – 24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Регулируем гребен за коса 24 – 42 mm
Beardtrimmer series 9000Захранващ адаптер HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Твърд калъф
ShaversПочистваща глава
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