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  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
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  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас
  • Перфектната прическа точно за вас

Hairclipper series 9000Миеща се машинка за подстригване

HC9420/15

4.5
| (279) Отзиви | 89% препоръчват този продукт
Перфектната прическа точно за вас
Машинката за подстригване Philips 9000 осигурява перфектна, персонализирана прическа. С 400 настройки на дължината и титаниеви ножчета получавате изключителна прецизност и мощност. Постигнете перфектния завършек, съобразен с гъстотата на косата ви.
Виж всички предимства

с електрозадвижващи се гребени

Перфектната прическа точно за вас

  • Самонаточващи се метални ножчета

  • 60 настройки за дължина

  • 120 мин безжична работа/1 ч зареждане

  • До 5 години гаранция

60 настройки за дължина с моторизирани бутони

60 настройки за дължина с моторизирани бутони

Използвайте контролните бутони за прецизно избиране и заключване на желаната дължина с над 60 настройки за дължина. Използвайте гребена за отрязване със стъпка от точно 0,2 мм между 1 и 7 мм, и 1 мм между 7 и 42 мм. Можете също да я използвате без гребена за плътно отрязване от 0,5 мм.

Остават толкова остри, колкото са били в началото, без да е необходимо смазване

Остават толкова остри, колкото са били в началото, без да е необходимо смазване

Самонаточващите се стоманени ножчета са проектирани да бъдат невероятно дълготрайни. Дори след 5 години те бръснат със същата прецизност и точност като от ден 1.

Сензорът PowerAdapt осигурява персонализирано изживяване при подстригване

Сензорът PowerAdapt осигурява персонализирано изживяване при подстригване

Равномерна прическа, създадена точно за вас. Сензорът PowerAdapt автоматично настройва мотора, за да съответства на индивидуалната плътност на косата ви, осигурявайки прецизно правилната сила на подстригване на всяка дължина.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

279

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

18/07/2024

България

България

Продукта е страхотен

Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Philips

Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър продукт

Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

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