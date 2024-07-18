нов
Прецизно и многообразие от прически
Насладете се на гъвкави и прецизни подстригвания с 28 настройки за дължина и самонаточващи се ножчета, които остават остри при всяка употреба. Насладете се на добре дефинирани и постоянни резултати у дома.
Самонаточващи се ножчета от стомана
28 настройки за дължина
Сензор PowerAdapt
Trim and Flow
Създайте своя стил с 28 настройки за дължина с прецизни стъпки от 1 мм. Три регулируеми гребена, вариращи от 2 мм до 28 мм, ви осигуряват пълен контрол за всякакъв стил, а премахването на гребена позволява чисто подстригване до 0,5 мм. Уверено и персонализирано подстригване, което е лесно.
Постигнете перфектно подстригване с 41 мм самонаточващи се стоманени ножчета, създадени за дълготрайна работа
Насладете се на гладка подстрижка от начало до край. Гребенът Trim and Flow е проектиран да позволява движението на косата, като предотвратява запушването, за да се движи машинката за подстригване без усилие. Той ви помага да поддържате стабилен контрол и да постигнете идеалния си стил без прекъсвания.
4.5
от 5
282
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Никник
18/07/2024
България
Продукта е страхотен
Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2023-07-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2023-07-18
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Philips
Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-07
StanchevI
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добър продукт
Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2021-08-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване
Date of Use 2021-08-07
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката