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  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически
  • Прецизно и многообразие от прически

нов

Hair ClipperСерия 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Прецизно и многообразие от прически

Насладете се на гъвкави и прецизни подстригвания с 28 настройки за дължина и самонаточващи се ножчета, които остават остри при всяка употреба. Насладете се на добре дефинирани и постоянни резултати у дома.

Виж всички предимства

Насладете се на висока производителност за уверени подстригвания

Прецизно и многообразие от прически

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • 28 настройки за дължина

  • Сензор PowerAdapt

  • Trim and Flow

Персонализирайте стила си с 28 регулируеми дължини

Персонализирайте стила си с 28 регулируеми дължини

Създайте своя стил с 28 настройки за дължина с прецизни стъпки от 1 мм. Три регулируеми гребена, вариращи от 2 мм до 28 мм, ви осигуряват пълен контрол за всякакъв стил, а премахването на гребена позволява чисто подстригване до 0,5 мм. Уверено и персонализирано подстригване, което е лесно.

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Постигнете перфектно подстригване с 41 мм самонаточващи се стоманени ножчета, създадени за дълготрайна работа

За равномерно и лесно подстригване у дома

За равномерно и лесно подстригване у дома

Насладете се на гладка подстрижка от начало до край. Гребенът Trim and Flow е проектиран да позволява движението на косата, като предотвратява запушването, за да се движи машинката за подстригване без усилие. Той ви помага да поддържате стабилен контрол и да постигнете идеалния си стил без прекъсвания.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

282

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

18/07/2024

България

България

Продукта е страхотен

Машинката е уникална Ползвам я всяка седмица от две години Върши чудесна работаа !!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2023-07-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2023-07-18

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Philips

Супер доволни от всички продукти на марката, които сме ползвали

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-07

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър продукт

Идеална за домашна употреба. Батерията издържа дълго време.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2021-08-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 9000 HC9450/15 Миеща се машинка за подстригване

Date of Use 2021-08-07

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