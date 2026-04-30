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Универсално подстригване за цялото семейство
Подарете на себе си или на близките си прецизно подстригване с машинката за подстригване 5000 на Philips. Ножчетата, които остават остри, осигуряват гладки и равномерни резултати, а мощната безкабелна работа ви позволява да подстригвате удобно и уверено.
Самонаточващи се ножчета от стомана
16 настройки за дължина
Сензор PowerAdapt
Trim and Flow
С 16 прецизни настройки на дължината със стъпки от 2 мм тази машинка за подстригване ви помага да постигнете равномерни и лесни прически у дома. Два регулируеми гребена – от 3 мм до 28 мм, както и прецизен гребен от 2 мм – ви осигуряват гъвкавост при оформянето на желаната прическа. А когато искате да подстрижете косата много късо, просто махнете гребена, за да постигнете подстригване от 0,5 мм.
Постигнете перфектно подстригване с 41 мм самонаточващи се стоманени ножчета, създадени за дълготрайна работа
Насладете се на гладка подстрижка от начало до край. Гребенът Trim and Flow е проектиран да позволява движението на косата, като предотвратява запушването, за да се движи машинката за подстригване без усилие. Той ви помага да поддържате стабилен контрол и да постигнете идеалния си стил без прекъсвания.
4.5
от 5
717
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
klaus12
30/04/2026
България
Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
popmitko
21/04/2026
България
Супер цена
Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Деската
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволни сме
Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-08
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.