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Hair Clipper Серия 5000

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Hair ClipperСерия 5000

HC5722/15

Hair Clipper Серия 5000

нов

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Ръководства и документация

Repair Instructions Document

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 20 May 2026

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 180 kB
  • 24 August 2026

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