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  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство
  • Универсално подстригване за цялото семейство

нов

Hair ClipperСерия 5000

HC5721/15

4.5

| (716) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Универсално подстригване за цялото семейство

Подарете на себе си или на близките си прецизно подстригване с машинката за подстригване 5000 на Philips. Ножчетата, които остават остри, осигуряват гладки и равномерни резултати, а мощната безкабелна работа ви позволява да подстригвате удобно и уверено.

Виж всички предимства

Постигнете идеално равномерни прически у дома

Универсално подстригване за цялото семейство

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • 10 настройки за дължина

  • Сензор PowerAdapt

  • Trim and Flow

Персонализирайте стила си с 10 регулируеми дължини

Персонализирайте стила си с 10 регулируеми дължини

С 10 настройки за дължина на стъпки от 3 мм тази машинка за подстригване ви осигурява сигурен контрол върху прическата ви. Регулируемият гребен ви позволява да подстригвате от 3 мм до 24 мм, а при отстраняване на гребена се постига прецизен резултат от 0,5 мм. Надеждно и лесно подстригване.

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Нашите 41 mm самонаточващи се ножчета запазват остротата си за дълго време и режат косата плавно, като осигуряват еднаква и равномерна прическа при всяко подстригване.

За равномерно и лесно подстригване у дома

За равномерно и лесно подстригване у дома

Насладете се на гладка подстрижка от начало до край. Гребенът Trim and Flow е проектиран да позволява движението на косата, като предотвратява запушването, за да се движи машинката за подстригване без усилие. Той ви помага да поддържате стабилен контрол и да постигнете идеалния си стил без прекъсвания.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

716

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

30/04/2026

България

България

Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

21/04/2026

България

България

Супер цена

Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволни сме

Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2022-03-08

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