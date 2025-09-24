Машинки за подстригване
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Hairclipper series 5000 Миеща се машинка за подстригване
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HC5630/15
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Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
Hair Clipper 5000/7000Гребен за коса 2 mm
Beardtrimmer series 9000Захранващ адаптер HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Режещ блок
Hairclipper 5000/7000Гребен за коса 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Твърд калъф
ShaversПочистваща глава
Hairclipper series 5000 & 7000Регулируем гребен за коса 3 – 15 MM
Hairclipper series 5000 & 7000Регулируем гребен за коса 16 – 28 мм
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