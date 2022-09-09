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  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване

Hairclipper series 5000Миеща се машинка за подстригване

HC5630/15

4.8
| (802) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Бързо, равномерно подстригване
Получете равномерно подстригване благодарение на технологиите DualCut и Trim-n-Flow Pro. Новият дизайн на гребена предотвратява засядането на косми от всякаква дължина в гребена, което ви позволява да завършите стила си с едно движение.
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Отрязаната коса пада за 2x по-бързо* подстригване

Бързо, равномерно подстригване

  • Технология Trim-n-Flow PRO

  • 28 регулируеми дължини (0,5 – 28 мм)

  • 90 мин без кабел/1 ч зареждане

  • 100% миеща се

Отрязаната коса пада за 2x по-бързо* подстригване

Отрязаната коса пада за 2x по-бързо* подстригване

Иновативният дизайн на гребена позволява на отрязаните косми да падат от остриетата по време на работа, предотвратявайки дори заплитане на дълги косми в гребена, за да можете да започнете и завършите стила си без прекъсване.

Максимална прецизност с двойни ножчета

Максимална прецизност с двойни ножчета

Philips Hairclipper 5000 разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

Напасва се спрямо различните настройки за дължина

Подстрижете се до точната дължина, която искате, с 2 регулируеми гребена, които подстригват между 3 мм и 28 мм с разлика от 1 мм, гребен за набола брада от 2 мм или може да свалите гребена за плътно подстригване до 0,5 мм.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

802

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

09/09/2022

България

България

Доволен купувач

Върши перфектна работа! Доволен съм от покупката! Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5630/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5630/15 Миеща се машинка за подстригване

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен уред за подстригване

Чудесен продукт, много лесен за употреба. Това, че няма кабел я прави изключително лесна за използване навсякъде и да се пренася навсякъде. Много добре подстригва, а батерията и издържа доста време.

Предимства

без кабел е и лесно преносима

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5650/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 5000 HC5650/15 Миеща се машинка за подстригване

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Супер

Харесват ми нощетата, които са добре заточени, батерията издържа 3-4 постригвания, и приставките които позволяват различна дължина на постригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 7000 HC7650/15 Миеща се машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 7000 HC7650/15 Миеща се машинка за подстригване

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