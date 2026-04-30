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Надеждно и мощно подстригване
Подарете на себе си или на близките си идеално равномерни и прецизни прически с машинката за подстригване 3000 на Philips, оборудвана със самонаточващи се ножчета за дълготрайна острота. Насладете се на мощна производителност при работа с кабел.
Самонаточващи се ножчета
9 настройки за дължина
Trim and Flow
Използване със захранване от ел. мрежа
С 9 настройки за дължина на стъпки от 3 мм тази машинка за подстригване ви осигурява сигурен контрол върху прическата ви. Регулируемият гребен ви позволява да подстригвате от 3 мм до 24 мм, а при отстраняване на гребена се постига прецизен резултат от 0,5 мм. Надеждно и лесно подстригване.
Нашите 41 mm самонаточващи се ножчета запазват остротата си за дълго време и режат косата плавно, като осигуряват еднаква и равномерна прическа при всяко подстригване.
Насладете се на гладка подстрижка от начало до край. Гребенът Trim and Flow е проектиран да позволява движението на косата, като предотвратява запушването, за да се движи машинката за подстригване без усилие. Той ви помага да поддържате стабилен контрол и да постигнете идеалния си стил без прекъсвания.
4.5
от 5
717
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
klaus12
30/04/2026
България
Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2026-04-30
popmitko
21/04/2026
България
Супер цена
Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2025-11-20
Деската
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволни сме
Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване
Date of Use 2022-03-08
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.