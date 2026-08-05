ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Hair Clipper Серия 3000

нов

Поддръжка

Hair ClipperСерия 3000

HC3721/15

Hair Clipper Серия 3000

нов

Отидете в магазина

Влезте или създайте акаунт

Регистрирайте продукта си

Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 179.7 kB
  • 5 August 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 4.1 MB
  • 26 May 2026

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем