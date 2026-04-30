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  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване
  • Бързо, равномерно подстригване

Hairclipper series 3000Машинка за подстригване

HC3525/15

4.5
| (715) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Бързо, равномерно подстригване
Машинката за подстригване 3000 от Philips ви осигурява бързо и равномерно подстригване. 13-те настройки за дължина на устройството, технологията Trim-and-Flow и технологията DualCut ви позволяват бързо да постигнете равномерни резултати.
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По-лесно подстригване на косата без задръстване

Бързо, равномерно подстригване

  • Самозаточващи се ножчета от неръждаема стомана

  • 13 настройки за дължина

  • 45 мин безжична работа/8 ч. зареждане

Отключете по-дълъг живот на батерията чрез оптимизирания дизайн на DuraPower

Отключете по-дълъг живот на батерията чрез оптимизирания дизайн на DuraPower

Устройство, на което винаги можете да разчитате за страхотен външен вид. Технологията DuraPower предпазва моторчето и батерията от претоварване, като ефективно удължава живота на машинката за подстригване.

Регулирайте лесно дължината на косата от 0,5 мм до 23 мм

Регулирайте лесно дължината на косата от 0,5 мм до 23 мм

Персонализирайте дължината на косата си прецизно с лекота. Изберете от 12 настройки между 1 мм и 23 мм с разлика от 2 мм. За по-близо до кожата подстригване просто отстранете гребена за прецизно подстригване от 0,5 мм.

Самонаточващи се стоманени ножчета, които не изискват смазване

Самонаточващи се стоманени ножчета, които не изискват смазване

Да изглеждаш добре никога не е било по-лесно. Нашите машинки за подстригване подсилват самонаточващите се ножчета, които са невероятно издръжливи, осигурявайки прецизно подстригване от първия ден до петата година на употреба и след това.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

715

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

30/04/2026

България

България

Предишната ми машинка отново беше от 3-та серия и ми служи вярно почти 10 години. Батерията започна да пада по-бързо и вече не подстригва толкова добре. Първоначално си закупих заместител от 5-та серия, но се оказа, че липсва приставка номер 1 в компкета от три в комплекта и я върнах веднага(странно решение на Philips да предлагат машинка за подстригване без номер 1...). Тази машинка е просто брилянтна за парите си, подстригва много добре, батерията е издържлива и главата на ножовете е от метал, работи с кабел и без, една приставка, започваща от номер 1 (дано Philips не преустановят предлагането на тази серия). Няма да съжалявате.

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3530/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2026-04-30

21/04/2026

България

България

Супер цена

Защо купих машинката от Испания за 19.90 евро, а в БГ струва 30 евро?!?

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3505/15 Машинка за подстригване

Date of Use 2025-11-20

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволни сме

Много сме доволни. Всички продукти на марката са супер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hairclipper series 3000 HC3525/15 Машинка за подстригване

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