Марка ютии
До 650 g усилване на парата
1,8 л подвижен воден резервоар
Технология OptimalTEMP
Автоматично и безшумно подаване на пара
Гладите всичко от копринени дрехи до дънки без регулиране на температурата. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране или настройки. Така че няма повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Вие сте готови за всякакви тъкани по всяко време
Благодарение на нашата технология OptimalTEMP, гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на всяка материя, подходяща за гладене. Можете да оставяте горещата гладеща повърхност директно върху дрехите или върху дъската за гладене, без да се притеснявате от повреда. Гарантирано.
Силната, непрекъсната пара изглажда с лекота дори най-дебелите тъкани. Гледайте как упоритите гънки се изправят с допълнителен парен удар точно там, където имате нужда. Тази допълнителна пара е идеална за вертикално гладене с пара за освежаване на дрехи и завеси.
Награди
4.7
от 5
27
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Liliana T.
31/01/2021
България
Перфектен парогенератор
Парогенератора работи перфектно, много съм доволна. Може ти да подаваш парата, може и да натиснеш копчето и автоматично да подава пара,благодарение на това че притежава технология DynamiQ, ютията е лека и удобна. Парата е силна, да не говориме за силата на парния удар. Доста е силна и мощността й 2700 w, загрява супер.
Предимства
Процесор за интелигентно управление, не настройваш температура+ автоматично подаване на пара ако желаеш , ако искаш ти определяш силата на парата+ 7.7 бара със силен парен удар, подава силна пара и при вертикално пароподаване
Недостатъци
Няма такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9670/50 Ютия с парогенератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9670/50 Ютия с парогенератор
Діанка
27/10/2021
Україна
Багато функцій
Чудова парова система, має багато функцій, дуже потужна та зручна, ідеально прасує та легко, рекомендую
Предимства
10
Недостатъци
0
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9682/80R1 Steam generator iron
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9682/80R1 Steam generator iron
Durankar
10/12/2020
Hrvatska
Parna postaja 9670/50
Proizvod gotovo savršen za kućnu uporabu. Lako se koristi a rezultati više nego odlični. Parna postaje se lako održava, pritisak i količina pare također odličan, proizvod za svaku pohvalu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9670/50 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare Elite Plus GC9670/50 Parna postaja