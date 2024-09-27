Марка ютии
Премахва топченцата от тъканите
Подходящ за всички облекла
Включва 2 батерии АА Philips
Голямата повърхност на бръснача гарантира покритието на по-голяма област от дрехата едновременно, следователно по-малко движения са необходими, за да изглежда дрехата ви отново като нова
Остриетата се въртят с до 8800 завъртания в минута за ефективно и бързо премахване на топченцата по тъканите от дрехите ви
Контейнерът, в който се съхраняват избръснатите топченца, е лесен за сваляне и изпразване.
Награди
4.9
от 5
61
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Вера31
26/09/2024
България
Даде втори живот на дрехи, които бях отписала
След като се сдобих с тази прекрасна машинка, преоткрих забравени дрехи, които сега имат втори живот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Галя_55
26/09/2024
България
Гардероба става чисто нов
Премахва топченца наистина уникално. И става много лесно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи