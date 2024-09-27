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  • Пилинг за дрехи

Серия 500Пилинг за дрехи

GC026/00

4.9
| (61) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

1 награда

Пилинг за дрехи
Бръсначът за тъкани на Philips ви позволява лесно и бързо да отстраните топченца от тъканите от всички видове дрехи. Всичките ви дрехи, независимо дали са пуловери, или одеяла, ще изглеждат като нови!
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Марка ютии

Съвместими продукти
PerfectCare

PerfectCare
Парна ютия

GC3929/60R1

PerfectCare

PerfectCare
Парна ютия

GC3929/60

PerfectCare Elite Plus

PerfectCare Elite Plus
Ютия с парогенератор

GC9685/80

Вдъхнете живот на старите си дрехи мигновено

Пилинг за дрехи

  • Премахва топченцата от тъканите

  • Подходящ за всички облекла

  • Включва 2 батерии АА Philips

Голяма повърхност на бръснача за покриване на голяма площ наведнъж

Голяма повърхност на бръснача за покриване на голяма площ наведнъж

Голямата повърхност на бръснача гарантира покритието на по-голяма област от дрехата едновременно, следователно по-малко движения са необходими, за да изглежда дрехата ви отново като нова

Въртене на острието с до 8800 завъртания в минута за ефективно премахване

Въртене на острието с до 8800 завъртания в минута за ефективно премахване

Остриетата се въртят с до 8800 завъртания в минута за ефективно и бързо премахване на топченцата по тъканите от дрехите ви

Контейнерът за топченца е лесен за сваляне и изпразване

Контейнерът за топченца е лесен за сваляне и изпразване

Контейнерът, в който се съхраняват избръснатите топченца, е лесен за сваляне и изпразване.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

61

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

3
2

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

26/09/2024

България

България

Даде втори живот на дрехи, които бях отписала

След като се сдобих с тази прекрасна машинка, преоткрих забравени дрехи, които сега имат втори живот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

26/09/2024

България

България

Гардероба става чисто нов

Премахва топченца наистина уникално. И става много лесно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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