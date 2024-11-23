Марка ютии
Гладене с пара, хоризонтално и вертикално
Пара до 32 г/мин
Технология за отстраняване на накип
Гарантирано без изгаряния
До 32 g/min мощна пара за бързи резултати всеки ден.
Готовност за използване само след 60 секунди.
Изгладете тоалетите си само за 3 минути**. Нагрятата плоча предотвратява кондензацията върху вашите дрехи за бързи резултати.
Награди
4.2
от 5
77
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
Kate_S
23/11/2024
Україна
Чудовий та необхідний девайс!
Хочу залишити позитивний відгук, щодо цього чудового приладу (серія 8000, модель GC 801/10, біло- рожевий). По-перше він справляється зі своїми функціями на стільки ,на скільки може відносно маленький відварювач, а не ціла система - це треба розуміти! Юзаю більше місяця: светри, футболки, лонгсліви, палантини, штани з різної тканини і щільності, джинси (в тому числі на флісі) - відпарює! Більш якісно працює, якщо на гладильній дошці,то краще, ніж праска. Тобто можна використовувати як горизонтально,так і вертикально. Хочу зазначити,що має 2 режими, користуюсь тим,що максимальний; також можна обрати більш ощадний або еко- режим. Пристрій має довгий дріт та зручну вилку. Багато хто у відгуках, зазначив,що у новому пристрої була в резервуарі вода, а в очиснику- накип-> так от ці відпарювачі йдуть такі із заводу! Йде наліпка,що вони їх перевіряють таким чином. Я б теж не повірила, але я купувала в офлайн- магазині, тож мені декілька розпакували, щоб це довести, що вони дійсно всі із залишком водички всередині. Отакі от справи) Якщо ви хотіли невеликий ,але дієвий відпарювач - беріть!
Предимства
Виконує вказані функції, має зручний дизайн, доволі хороший об'єм резервуару для води, довгий дріт,зручна вилка
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Інкогніто
20/06/2024
Україна
МодельGC801/10 це удосконалена модель GC440/47
Користувались більше п'ять років моделлю GC440/47. Задоволені роботою проте не все вічне. Вирішили замовити досить подібну модель GC801/10. На вигляд ці моделі схожі. Але дана нова модель GC801/10 має ще додатково два режими потужності слабший та потужніший. Що думаю добре. Побачимо як буде у користуванні.Перше використання налаштувало на позитив від відпарювача.
Предимства
Не важкий, місткий резервувар, зручний у використанні. Можна ставити вертикально, що підошва у повітрі, це безпечно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Submarina
06/12/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Гарно відпарює речі
Довіряю компанії Philips, техніка справно працює..
Предимства
Потужний, швидко відпарює
Недостатъци
Сорочки ідеально випрасовані цим виробом не будуть, але це зазначено в інструкції
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 8000 GC801/10 Компактний відпарювач
Изпитано при 10 секунди в неподвижно състояние от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.
Дамска памучна тениска и пола с дължина до коляното, тествани от лабораторията на Philips при максимално ниво на интензитет на парата