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Оригинален резервен филтър Вграден 3-в-1

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Оригинален резервен филтърВграден 3-в-1

FYM860/30

Оригинален резервен филтър Вграден 3-в-1

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Ръководства и документация

Филтриране с 3 слоя с NanoProtect HEPA, активен въглен и предфилтър гарантират, че сте защитени срещу бактерии, полен, прах, PM2.5, пърхот от домашни любимци, газове и други замърсители. Това е резервен филтър за Air Performer.

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  • 14 July 2026

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