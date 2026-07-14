Пречистватели и овлажнители на въздух
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Оригинален резервен филтър Вграден 3-в-1
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FYM860/30
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Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Филтриране с 3 слоя с NanoProtect HEPA, активен въглен и предфилтър гарантират, че сте защитени срещу бактерии, полен, прах, PM2.5, пърхот от домашни любимци, газове и други замърсители. Това е резервен филтър за Air Performer.
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