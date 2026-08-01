FYM860/30
12-месечен жизнен цикъл
Филтрира 99,97% при 0,003 um
Предфилтър, HEPA, активен въглен
Филтрира газове и миризми
Оригиналният филтър на Philips е проектиран в същото време като устройството и те работят в перфектен синхрон. Това гарантира непрекъсната и безпроблемна работа на устройството.
Вграденият филтър тип „3 в 1“ на Philips осигурява постоянна защита и гарантира оптимално филтриране за до 12 месеца. (1)
Вашият уред на Philips ви уведомява кога трябва да почистите предфилтъра и кога е време да смените филтъра. Това може да отнеме по-малко от минута. Това прави поддръжката на устройството лесна, като същевременно гарантира, че винаги се наслаждавате на чист и здравословен въздух.
Отзиви
(1) Препоръчителният жизнен цикъл се изчислява на базата на средното време на използване от потребителите на Philips и данните от СЗО относно нивата на замърсяване в града. Действителният жизнен цикъл се влияе от средата и честотата на използване.
(2) Приложимо само в държавите, в които е наличен магазинът на Philips.
(3) Изчислено съгласно стандарт за изпитване NRCC-54013 с цигарен дим, CADR, тествана съгласно GB/T18801-2015.
(4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна.
(5) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван съгласно GB/T 18801.