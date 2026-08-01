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  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
  • 3 филтъра в едно за дълготрайна производителност

Оригинален резервен филтърВграден 3-в-1

FYM860/30

3 филтъра в едно за дълготрайна производителност
Филтриране с 3 слоя с NanoProtect HEPA, активен въглен и предфилтър гарантират, че сте защитени срещу бактерии, полен, прах, PM2.5, пърхот от домашни любимци, газове и други замърсители. Това е резервен филтър за Air Performer.
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Съвместими продукти
Air Performer от серия 7000

Air Performer от серия 7000
Пречиствател на въздуха и вентилатор 2 в 1

AMF765/10

Air Performer от серия 8000

Air Performer от серия 8000
Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1

AMF870/15

Оригинален филтър Philips, който пасва идеално

3 филтъра в едно за дълготрайна производителност

  • 12-месечен жизнен цикъл

  • Филтрира 99,97% при 0,003 um

  • Предфилтър, HEPA, активен въглен

  • Филтрира газове и миризми

Идеален избор за постоянно високи резултати

Идеален избор за постоянно високи резултати

Оригиналният филтър на Philips е проектиран в същото време като устройството и те работят в перфектен синхрон. Това гарантира непрекъсната и безпроблемна работа на устройството.

12 месеца употреба

12 месеца употреба

Вграденият филтър тип „3 в 1“ на Philips осигурява постоянна защита и гарантира оптимално филтриране за до 12 месеца. (1)

Следете интелигентния индикатор за състоянието на филтъра на вашето устройство

Следете интелигентния индикатор за състоянието на филтъра на вашето устройство

Вашият уред на Philips ви уведомява кога трябва да почистите предфилтъра и кога е време да смените филтъра. Това може да отнеме по-малко от минута. Това прави поддръжката на устройството лесна, като същевременно гарантира, че винаги се наслаждавате на чист и здравословен въздух.

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      Откази от отговорност

      1. (1) Препоръчителният жизнен цикъл се изчислява на базата на средното време на използване от потребителите на Philips и данните от СЗО относно нивата на замърсяване в града. Действителният жизнен цикъл се влияе от средата и честотата на използване.

      2. (2) Приложимо само в държавите, в които е наличен магазинът на Philips.

      3. (3) Изчислено съгласно стандарт за изпитване NRCC-54013 с цигарен дим, CADR, тествана съгласно GB/T18801-2015.

      4. (4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с NaCl аерозол от лаборатория на 3-та страна.

      5. (5) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван съгласно GB/T 18801.