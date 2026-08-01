Следете интелигентния индикатор за състоянието на филтъра на вашето устройство

Вашият уред на Philips ви уведомява кога трябва да почистите предфилтъра и кога е време да смените филтъра. Това може да отнеме по-малко от минута. Това прави поддръжката на устройството лесна, като същевременно гарантира, че винаги се наслаждавате на чист и здравословен въздух.