Пречистватели и овлажнители на въздух
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FY3455/00
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Сърцевината на овлажнителя е перфектна за вашето оборудване, осигурявайки постоянна висока производителност. Тя разполага с технология NanoCloud, която генерира молекули с наноразмери от чиста водна пара и овлажнява въздуха с до 99% потискане на микробите.
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