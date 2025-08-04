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Оригинален резервен филтър Филтър за овлажняване NanoCloud

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Оригинален резервен филтърФилтър за овлажняване NanoCloud

FY3455/00

Оригинален резервен филтър Филтър за овлажняване NanoCloud

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Сърцевината на овлажнителя е перфектна за вашето оборудване, осигурявайки постоянна висока производителност. Тя разполага с технология NanoCloud, която генерира молекули с наноразмери от чиста водна пара и овлажнява въздуха с до 99% потискане на микробите.

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  • 4 August 2025

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