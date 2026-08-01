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  • Винаги чист въздух
  • Винаги чист въздух
  • Винаги чист въздух

Оригинален резервен филтърФилтър за овлажняване NanoCloud

FY3455/00

Винаги чист въздух
Сърцевината на овлажнителя е перфектна за вашето оборудване, осигурявайки постоянна висока производителност. Тя разполага с технология NanoCloud, която генерира молекули с наноразмери от чиста водна пара и овлажнява въздуха с до 99% потискане на микробите.
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Винаги чист въздух

  • Съвместим с 2 в 1 серия 3000

  • Дълготраен филтър за до 6 месеца

  • Оригинални филтри на Philips

Силно антимикробно, овлажняване без мъгла

Силно антимикробно, овлажняване без мъгла

Технологията за овлажняване NanoCloud намалява разпространението на бактериите с 99%*, което позволява на цялата къща да се насити с нано вода. Не оставя бели петна или мокри водни петна*, чисто и хигиенично

Оригинален резервен филтър за овлажняване на Philips

Оригинален резервен филтър за овлажняване на Philips

Смяната на аксесоара с оригиналния филтър за овлажняване Philips осигурява постоянно високи и ефективни работни характеристики на вашия овлажнител на въздуха. Той е проектиран специално за посоченото устройство, за да се гарантира, че пасва идеално и позволява на уреда да работи без проблеми

Филтрите Philips гарантират, че устройството ви ще работи ефективно

Филтрите Philips гарантират, че устройството ви ще работи ефективно

Нашите филтри преминават през набор от задължителни и стриктни тестове за проверка, преди да излязат от завода. Те са подложени на строги тестове за срок на експлоатация и издръжливост, както и за непрекъсната работа 24/7, за да осигурят най-добрите характеристики на вашия овлажнител Philips до последния ден от експлоатационния живот на филтрите.

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      1. От лаборатория на трета страна, с позоваване на експерименталния метод ZD/17-2017 – тест за процент на инхибиране за освобождаване на бактерии на овлажнител (бял staphylococcus 8032) заключи