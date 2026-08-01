FY3455/00
Съвместим с 2 в 1 серия 3000
Дълготраен филтър за до 6 месеца
Оригинални филтри на Philips
Технологията за овлажняване NanoCloud намалява разпространението на бактериите с 99%*, което позволява на цялата къща да се насити с нано вода. Не оставя бели петна или мокри водни петна*, чисто и хигиенично
Смяната на аксесоара с оригиналния филтър за овлажняване Philips осигурява постоянно високи и ефективни работни характеристики на вашия овлажнител на въздуха. Той е проектиран специално за посоченото устройство, за да се гарантира, че пасва идеално и позволява на уреда да работи без проблеми
Нашите филтри преминават през набор от задължителни и стриктни тестове за проверка, преди да излязат от завода. Те са подложени на строги тестове за срок на експлоатация и издръжливост, както и за непрекъсната работа 24/7, за да осигурят най-добрите характеристики на вашия овлажнител Philips до последния ден от експлоатационния живот на филтрите.
Отзиви
От лаборатория на трета страна, с позоваване на експерименталния метод ZD/17-2017 – тест за процент на инхибиране за освобождаване на бактерии на овлажнител (бял staphylococcus 8032) заключи