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Пречиствател на въздуха серия 1000 Вграден филтър 3-в-1

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Пречиствател на въздуха серия 1000Вграден филтър 3-в-1

FY1700/30

Пречиствател на въздуха серия 1000 Вграден филтър 3-в-1

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Ръководства и документация

Оригинален резервен филтър за вашия пречиствател на въздух: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, алергени от домашни любимци и вирусни частици.

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  • 13 July 2026

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