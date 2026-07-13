Пречистватели и овлажнители на въздух
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Пречиствател на въздуха серия 1000 Вграден филтър 3-в-1
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FY1700/30
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Оригинален резервен филтър за вашия пречиствател на въздух: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, алергени от домашни любимци и вирусни частици.
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