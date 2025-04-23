FY1700/30
Съвместим със серия 1000
В комплекта: 1 филтър
Експлоатационен живот от 1 година
Оригинален филтър на Philips
Резервни филтри за пречистватели на въздух Philips серия 1000: AC1711, AC1715. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.
Филтрите осигуряват оптимална работа на филтъра до 1 година (2), като намаляват ангажиментите и разходите. Редовно сменяйте предварителния филтър за оптимална работа на филтъра.
Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.
1.0
от 5
1
Рецензия
Nedostupnost filtru
23/04/2025
Česká republika
Filtr není většinu času k dispozici (není možné ho zde zakoupit). Jen velmi zřídka na časově omezenou dobu. Tip: zkuste kouknout na philips v jiné zemi. Občas vyjde levněji doprava z jiné země, než koupě filtru v servisní sítí. Samotný filtr a čistička je v pořádku.
Този отзив е направен за Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
Този отзив е направен за Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.