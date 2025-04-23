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  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000

Пречиствател на въздуха серия 1000Вграден филтър 3-в-1

FY1700/30

1
| (1) Рецензия
Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000
Оригинален резервен филтър за вашия пречиствател на въздух: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, алергени от домашни любимци и вирусни частици.
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Съвместими продукти
Серия 1000i

Серия 1000i
Пречиствател на въздух

AC1715/11

Ефективно улавя 99,9% от наночастиците (1)

Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серия 1000

  • Съвместим със серия 1000

  • В комплекта: 1 филтър

  • Експлоатационен живот от 1 година

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместим със серия 1000

Съвместим със серия 1000

Резервни филтри за пречистватели на въздух Philips серия 1000: AC1711, AC1715. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.

Дълъг живот на филтрите до 1 година

Дълъг живот на филтрите до 1 година

Филтрите осигуряват оптимална работа на филтъра до 1 година (2), като намаляват ангажиментите и разходите. Редовно сменяйте предварителния филтър за оптимална работа на филтъра.

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.

Технически данни

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

23/04/2025

Česká republika

Česká republika

Filtr není většinu času k dispozici (není možné ho zde zakoupit). Jen velmi zřídka na časově omezenou dobu. Tip: zkuste kouknout na philips v jiné zemi. Občas vyjde levněji doprava z jiné země, než koupě filtru v servisní sítí. Samotný filtr a čistička je v pořádku.

Този отзив е направен за Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím

Този отзив е направен за Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím

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      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA

      2. (2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.