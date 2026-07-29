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Серия PureProtect Mini 900 HEPA филтър NanoProtect

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Серия PureProtect Mini 900HEPA филтър NanoProtect

FY0910/30

Серия PureProtect Mini 900 HEPA филтър NanoProtect

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Ръководства и документация

Оригинален резервен филтър за вашия въздушен пречиствател: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, пърхот от домашни любимци, вируси.

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  • 29 July 2026

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