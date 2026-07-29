Пречистватели и овлажнители на въздух
Всички серии
Серия PureProtect Mini 900 HEPA филтър NanoProtect
Поддръжка
FY0910/30
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Оригинален резервен филтър за вашия въздушен пречиствател: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, пърхот от домашни любимци, вируси.
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем