Серия PureProtect Mini 900

Съвместимост с пречистватели от сериите 900 и 800

Резервен филтър за пречиствател на въздух Philips от сериите 900 и 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.