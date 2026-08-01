Серия PureProtect Mini 900

FY0910/30
Съвместим със серия 900 и 800
Експлоатационен живот до 1 година
В комплекта: 1 филтър
Оригинален филтър на Philips
Резервен филтър за пречиствател на въздух Philips от сериите 900 и 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.
Филтрите осигуряват оптимална ефективност на филтриране за период до 1 година (2), като намаляват неприятностите и разходите. За да подобрите филтрирането, редовно почиствайте предфилтъра с прахосмукачка.
Оригиналният филтър на Philips е проектиран за идеална съвместимост с вашето устройство. За оптимална работа винаги използвайте оригиналния филтър на Philips.
Отзиви
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван съгласно DIN71460 с аерозол на NaCl, 0,003 um, iUTA
(2) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.