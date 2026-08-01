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  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
  • Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900

Серия PureProtect Mini 900HEPA филтър NanoProtect

FY0910/30

Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900
Оригинален резервен филтър за вашия въздушен пречиствател: 3-в-1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предфилтър за защита от замърсяване, полени, прах, пърхот от домашни любимци, вируси.
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Съвместими продукти
Серия PureProtect Mini 900

Серия PureProtect Mini 900
Интелигентен пречиствател за въздух

AC0951/13

Ефективно улавя 99,97% от наночастиците (1)

Оригинален филтър за пречиствател PureProtect Mini 900

  • Съвместим със серия 900 и 800

  • Експлоатационен живот до 1 година

  • В комплекта: 1 филтър

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместимост с пречистватели от сериите 900 и 800

Съвместимост с пречистватели от сериите 900 и 800

Резервен филтър за пречиствател на въздух Philips от сериите 900 и 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.

Дълготраен филтър за до 1 година

Дълготраен филтър за до 1 година

Филтрите осигуряват оптимална ефективност на филтриране за период до 1 година (2), като намаляват неприятностите и разходите. За да подобрите филтрирането, редовно почиствайте предфилтъра с прахосмукачка.

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър на Philips е проектиран за идеална съвместимост с вашето устройство. За оптимална работа винаги използвайте оригиналния филтър на Philips.

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      Откази от отговорност

      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван съгласно DIN71460 с аерозол на NaCl, 0,003 um, iUTA

      2. (2) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.