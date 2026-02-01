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FY0500/30
Оригинални филтри за пречиствател на въздуха PureProtect 500
Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.
Съвместим със серия 500
В комплекта: 1 филтър
Експлоатационен живот от 3 години
Оригинален филтър на Philips
Резервен филтър за пречистватели на въздуха Philips PureProtect Go серия 500: AC0510, AC0520, AC0521. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на въздуха на гърба на устройството.
Оригиналните филтри осигуряват оптимална работа за 3 години (2), намалявайки усилията и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и ви уведомява кога е необходима подмяна.
Оригиналният филтър Philips е проектиран за перфектно прилягане към вашето устройство. За оптимална работа винаги използвайте оригинален филтър Philips.
Отзиви
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0.003 um и 0.3 um, институт iUTA.
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.