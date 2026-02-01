PureProtect Go серия 500

Оригинални филтри за пречиствател на въздуха PureProtect 500

Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.