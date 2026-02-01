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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

нов

PureProtect Go серия 500HEPA филтър NanoProtect

FY0500/30

Оригинални филтри за пречиствател на въздуха PureProtect 500

Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.

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Съвместими продукти
PureProtect Go серия 500

PureProtect Go серия 500
Пречиствател на въздух

AC0520/10

Ефективно улавя 99,97% от наночастиците (1)

Оригинални филтри за пречиствател на въздуха PureProtect 500

  • Съвместим със серия 500

  • В комплекта: 1 филтър

  • Експлоатационен живот от 3 години

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместим с Philips PureProtect Go серия 500

Съвместим с Philips PureProtect Go серия 500

Резервен филтър за пречистватели на въздуха Philips PureProtect Go серия 500: AC0510, AC0520, AC0521. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на въздуха на гърба на устройството.

Дълготраен филтър с продължителност 3 години

Дълготраен филтър с продължителност 3 години

Оригиналните филтри осигуряват оптимална работа за 3 години (2), намалявайки усилията и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и ви уведомява кога е необходима подмяна.

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър Philips е проектиран за перфектно прилягане към вашето устройство. За оптимална работа винаги използвайте оригинален филтър Philips.

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      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0.003 um и 0.3 um, институт iUTA.

      2. (2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.