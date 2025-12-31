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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FWM210/12

Богат и мощен звук

Наслаждавайте се непрекъснато на вашите CD/MP3/WMA песни при 140W RMS изходна мощност. Увеличете удоволствието си от музиката, като слушате песните си вкъщи от своето USB устройство за съхранение чрез USB Direct

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Завладяващ звук

Богат и мощен звук

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Цифрова настройка за настроени станции

Цифрова настройка за настроени станции

Обща изходна мощност 140 W RMS

Обща изходна мощност 140 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

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