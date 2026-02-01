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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FWM154/12

Завладяващ звук

Извлечете максимума от вашата музика с мини Hi-Fi системата Philips с двулентова басрефлексна система за обогатен звук. Оптимизирайте настройките си за звук чрез регулиране на баланса за различни музикални жанрове с управлението на цифров звук.

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Завладяващ звук

  • 40 W

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Касетен дек с автостоп

Касетен дек с автостоп

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Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

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