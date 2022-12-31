Прекратен продукт
FM64FD170E/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
64 GB
Motion Edition 2.0
опаковка – 3 бр.
Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението