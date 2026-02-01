FM64FD05E/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, издание VIVID, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
64 GB
Издание Vivid 2.0
опаковка – 3 бр.
Полезните 64 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.