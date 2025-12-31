Прекратен продукт
FM51SS050P/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "plug-and-play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
512 GB
Немагнитен твърд диск
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Спестете свободно място с използване на автоматичното компресиране на всички файлове, които съхранявате на USB флаш устройството
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