Прекратен продукт
FM51SM130B/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
512 GB
Немагнитен твърд диск
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
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