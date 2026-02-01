Прекратен продукт
FM51FD001B/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
512 GB
Издание Vivid 3.0
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
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