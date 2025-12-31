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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM32FD175D/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • опаковка – 2 бр.

        Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

        Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Моден цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Технически данни

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