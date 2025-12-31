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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM32FD175B/00

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Малки, светли, за ползване навсякъде

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB Type-C

        Висока скорост на пренос на данните с високоскоростен USB 3.2

        Високите скорости за пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

        Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.

        Технически данни

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